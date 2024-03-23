İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul’da dönüşüm nereden başlamalı?

İngiliz The Economist'ten İstanbul için deprem uyarısı geldi. İngiliz "The Economist" dergisinin haberinde, depreme dayanıklılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kampanyasının ana temalarından biri haline geldiği ve seçimlerin belirleyici unsurunun "deprem hazırlığı" olduğu bildirildi. İstanbul'da 2 milyon 400 bin kişi risk altında Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi? Hangi ilçeler depreme dayanıklı? Kentsel dönüşüm yeterli mi? Merak edilen tüm gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ile inşaat mühendisi Doç. Dr. İhsan Karagöz anlattı.

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