23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul’da dönüşüm nereden başlamalı?

İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul’da dönüşüm nereden başlamalı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 12:50
İngiliz The Economist'ten İstanbul için deprem uyarısı geldi. İngiliz "The Economist" dergisinin haberinde, depreme dayanıklılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kampanyasının ana temalarından biri haline geldiği ve seçimlerin belirleyici unsurunun "deprem hazırlığı" olduğu bildirildi. İstanbul'da 2 milyon 400 bin kişi risk altında Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Peki İstanbul depreme ne kadar hazır? Fay hattı nereden geçiyor? İstanbul'un deprem riski en yüksek semtleri neresi?  Hangi ilçeler depreme dayanıklı? Kentsel dönüşüm yeterli mi? Merak edilen tüm gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ile inşaat mühendisi Doç. Dr. İhsan Karagöz anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı!
Ankara’da AK Parti mitingi heyecanı!
İstanbul depreme ne kadar hazır?
İstanbul depreme ne kadar hazır?
Konser katliamının perde arkasında ne var?
Konser katliamının perde arkasında ne var?
Yerel seçim heyecanı! Kütahya projeleri neler?
Yerel seçim heyecanı! Kütahya projeleri neler?
AK Parti Büyük Ankara Mitingi!
AK Parti Büyük Ankara Mitingi!
Saldırıyla kim, ne mesaj veriyor?
Saldırıyla kim, ne mesaj veriyor?
Mehmetçik ’12’den vurdu!
Mehmetçik '12'den vurdu!
Tarımda zirai don tehlikesi!
Tarımda zirai don tehlikesi!
Türkiye’ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Türkiye'ye övgü: Akıllıca işler yapıldı
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
Polonya’da Türk rüzgarı esti!
8 ilde DEAŞ’a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
8 ilde DEAŞ'a operasyon! 24 şüpheli yakalandı
Bakan Fidan’dan Kurum’a övgü dolu sözler!
Bakan Fidan'dan Kurum'a övgü dolu sözler!
Daha Fazla Video Göster