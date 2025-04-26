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İstanbul depreme hazır mı? İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var

İstanbul depreme hazır mı? İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 15:20
Geçtiğimiz çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar geceyi yine dışarıda geçirdi. Yetkililerse hasarlı binalara girilmemesi konusunda İstanbulluları bir kez daha uyardı. Peki kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılır? Dirençli kentler nasıl oluşturulmalı? Dönüştürülen binalar nasıl sınav verdi? Felaketi kentsel dönüşüm mü önledi? Gelişmeleri jeofizik mühendisi Kadem Ekşi değerlendirdi.
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