Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on beşinci durağı Ordu, 22-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez festival coşkusuna ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konser, sergi, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi rotalarıyla çeşitli programlara ev sahipliği yapacak Ordu, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında Ordu'nun yaylaları ve bereketli topraklarının şekillendirdiği zengin mutfak kültürü de 40'tan fazla Lezzet Noktası'nda ziyaretçilerin keşfine sunulacak.