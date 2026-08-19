İBB davasında çarpıcı iddia: Üneş, İmamoğlu'nun 500 bin lira istediğini öne sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın 67. duruşmasında sanık Cemal Üneş’in Ekrem İmamoğlu hakkında öne sürdüğü iddialar gündeme damga vurdu. Üneş, 2018 yılında Beylikdüzü’ndeki bir inşaatın iskan sürecinde seçimler gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini ve ödeme yapmadığı için işlemlerin geciktirildiğini ileri sürdü. Silivri’de devam eden davada 414 sanığın yargılanması sürerken, tarafların savunma ve çapraz sorguları devam ediyor.