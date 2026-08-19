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Karadeniz'in dalgaları elektriğe dönüşüyor: Ordu'da dev proje

Karadeniz'in hırçın dalgaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner projesiyle yenilenebilir ve yeşil enerjiye dönüşüyor. Şehir sahilinde kurulan modüler sistemle deniz dalgalarından elektrik üretimi başlarken, test aşamasındaki bu teknolojinin önce kamu alanlarında ardından ise tüm bölge ve ülke genelinde kullanılması hedefleniyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir adım olan dalga enerjisi santrali, Karadeniz’in gücünü ekonomiye kazandırıyor.

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