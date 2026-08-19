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Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar

Adana'da terör operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un, gözaltı sürecinin ardından yeniden gündeme gelen açıklamaları tepki çekti.

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