Furkan Vakfı'na operasyon! 5 şirkete kayyum, 349 hesaba erişim engeli

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde 49 adrese operasyon düzenlendiğini, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını ve 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grupla ilgili olmadığını ifade etti. Operasyondaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı bölgeden aktardı.