Şanlıurfa ve Şanlıurfalıları hedef alan paylaşıma soruşturma!

Şanlıurfa ve Şanlıurfalılar hakkında sosyal medyada aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtilen şüpheli kadın hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. İlk incelemede yurt dışında yaşadığı tespit edilen şüphelinin güncel ikamet adresinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.