Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı 10 yıl sonra inceleniyor: Feth-i kabir işlemi neden yapılıyor?

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında açılan mezarında kritik incelemeler yapılacak. Feth-i kabir işlemiyle naaştan alınacak diş, kemik, saç ve tırnak örneklerinde zehirlenme ihtimali ile ağır metal izleri araştırılacak. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, kemiklerde olası travma izlerinin de inceleneceğini belirtirken, ön raporun yaklaşık bir ay içinde, kapsamlı analizlerin ise birkaç ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.