Ev hanımları ustalığa el attı! Musluktan dolap kapağına kendi tamirlerini yapıyorlar

Damlatan musluk, bozulan dolap kapağı ve evdeki küçük tamirat işleri... Günlük hayatın hem zaman alan hem de maliyet oluşturan sorunlarına ev hanımları çözüm buluyor. Ustalık eğitimi alan kadınlar, temel tamirat işlerini öğrenerek kendi evlerinin ustası oluyor. Ustalık eğitimi alan Havva Soylu ve Tuğba Çağdaştan, bu sürece nasıl başladıklarını ve öğrendikleri becerileri anlattı. Eğitmen Onur Tunaoğlu da kadınların temel tamirat işlerini öğrenme sürecine ilişkin detayları paylaştı. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Ahmet Işık, kadınların ustalık serüvenini görüntüledi.