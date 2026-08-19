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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un kabri açılıyor: Şüpheli ölümde kritik gelişme

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında gerçekleşen ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine verilen feth-i kabir kararı doğrultusunda Karacaahmet Mezarlığı’nda mezarın açılması için hazırlıklar başladı. Polis ekipleri mezarlıkta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ve Adli Tıp Kurumu ekipleri de bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, gelişmeleri olay yerinden aktardı.

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