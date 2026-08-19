İngiltere-Rusya arasında Ukrayna gerilimi: Moskova tehdit etti, Londra geri adım atmadı

Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim, The Times'ın haberine göre İngiliz yapımı İHA'ların Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasıyla tırmandı. Moskova, Londra'yı savaşı bilinçli olarak tırmandırmakla suçlayarak “ağır bedel” uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Ukrayna'ya verilen desteğin süreceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın tehditlerine rağmen Ukrayna ve müttefiklerine desteğin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.