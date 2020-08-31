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İstanbul Barosu'na 2. kez gece kulübü sorusu! Skandal sonrası sessizliğe büründüler

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Giriş: 31.08.2020 12:29
Güncelleme:31.08.2020 12:36
Geçtiğimiz günlerde DHKP-C'li terörist Ebru Timtik için yapılan skandal anma töreni ile gündeme gelen İstanbul Barosu, gece kulübü skandalı için Türkiye Barolar Birliği'nin sorusuna cevap veremedi. Türkiye Barolar Birliği ikinci bir yazı göndererek soruyu tekrar sordu. Ancak barodan hala cevap gelmedi.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Beşiktaş'taki boğaz manzaralı bir binayı İstanbul Barosu'nun talebi üzerine 2012'de 6 milyon dolara satın aldı. Ancak baro yönetim kurulu kararı olmadan burayı sosyal tesis olarak kullanılması gerekirken bir gece kulübüne kiraya verdi.

Skandalın basına yansımasının ardından İstanbul Barosu binaya aylık 25.000 TL'ye kiraya verdiğini kabul etti. 10 Ağustos'ta konuyu baroya resmi
yazıyla soran TBB, binanın gece kulübü olarak işletmeciye kiraya verilmesi iddialarına yanıt istedi. Satın alınan yerin amacı dışında kullanılamayacağı belirtilen yazıda taşınmaz kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor diye soruldu. Soruların hiçbirine cevap veremeyen İstanbul Barosu resmi yazıyı iade etti.



BAROYA İKİNCİ KEZ YAZI GÖNDERİLDİ
Ancak birlik baroya aynı soruları içeren ikinci bir yazı daha gönderdi. Baro gönderilen ikinci yazıya da henüz yanıt vermedi. Eğer bu durum böyle devam edersen TBB'nin protokolü iptal etmesi gündeme gelecek.


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