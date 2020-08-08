İstanbul Barosu'ndan büyük skandal! 6 milyon doları gece kulübünde yediler

Terör örgüt üyeleriyle ilgili yaptıkları destek çağrılarıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Barosu'nda yeni bir skandal ortaya çıktı. Baro, avukatlar için ayrılan fondan sosyal tesis olarak kullanması için 2012'de 6 milyon dolara satın alınan yeri sosyetik ve çok pahalı bir gece kulübüne kiraya vermiş. Bunun için yönetim kurulu kararı bile almaya gerek duymayan baro, avukatların konuyla ilgili sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

6 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI

Son olarak terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için "Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yapan Mehmet Durakoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Barosu'nda yeni bir skandal ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Barosu, avukatların mesleki ve sosyal dayanışması amacıyla kullanılacak sosyal tesis almak istedi. Baronun bu yöndeki talebi üzerine Türkiye Barolar Birliği de (TBB) 2012'de İstanbul Balmumcu'daki yeri 6 milyon dolara satın aldı.

BARONUN KULLANIMINA TAHSİS EDİLDİ

Boğaz ve köprü manzaralı söz konusu yerin alınmasının ardından 25 Ocak 2013 tarihinde TBB ile İstanbul Barosu arasında protokol imzalandı. Bu protokol uyarınca taşınmaz baronun kullanımına tahsis edildi. Daha sonra söz konusu yerde tadilata başlanıldı. Tadilat süresince inşaatın Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlendiği ve 7 yıla yakın süre durduğu öğrenildi.

SOSYAL TESİS OLACAKTI GECE KULÜBÜ YAPILDI

Bu sürenin sonunda tadilatı tamamlayan İstanbul Barosu, üye avukatlar için yapılan yeri, sosyetik ve çok pahalı bir gece kulübüne kiraya verdiği tespit edildi. Baro Başkanlığı'nın, bu işlem için yönetim kurulu kararı dahi almaya gerek duymadığı belirtildi. Taşınmaz, avukatların her türlü ihtiyacının karşılanması için oluşturulan TBB'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan satın alındı. Bu nedenle de alınan yer sadece avukatların mesleki ve sosyal dayanışması amacıyla kullanılabilir. Protokole göre de taşınmazın bu amaçla kullanılması gerekir. Ancak amacı dışında gece kulübü olarak kullanılan söz konusu yerin avukatların sosyal ve mesleki dayanışmasıyla ne ilgisi olduğu ise merak konusu oldu.

KİMSENİN HABERİ YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre; İstanbul Barosu'na kayıtlı birçok avukat da söz konusu olayın peşine düştü. Avukatlar, İstanbul Barosu'na "Sosyal tesis niyetiyle satın alınan yerin söz konusu gece kulübünü işleten şirkete ne zaman ve nasıl kiraya verildiğini" sordu. Ancak baro, "Başvurunuz bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır. Bu nedenle bilgi edinme birimi olarak olumlu yanıt veremiyoruz" diyerek cevap vermekten kaçındı. Bu avukatlardan Erdost Balcı, İstanbul Barosu'na gönderdiği soruları ve baronun cevabını, başkan Mehmet Durakoğlu'nun ismini etiketleyerek "İyi bayramlar, üyesine en basit bilgiyi vermekten imtina eden baronun başkanı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.