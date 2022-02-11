İsrailli iş insanı Yair Geller'e suikastı MİT engelledi! Muhsin Fahrizade'nin intikamı için hedefteydi

İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak için hedefe koyduğu İsrailli iş insanı Yair Geller'e suikast planı, MİT'in müthiş operasyonuyla çökertildi. İran'ın gizli suikast planını bozan müthiş MİT operasyonuyla ilgili detaylar ilk kez ortaya çıktı.