08 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail’i kim durduracak? Uluslararası hukuk ne zaman devreye girecek? Netanyahu tutuklanacak mı?
İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. Öte yandan Netanyahu için “tutuklama” çağrısı yapıldı. Peki bölgede neler olacak? Savaş yayılacak mı? İsrail’i kim durduracak? Uluslararası hukuk ne zaman devreye girecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası hukuk uzmanı Dr. Filiz Değer, uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Efe Sıvış ve askeri stratejist Abdullah Ağar değerlendirdi.