COP31'de Türkiye'nin uluslararası rolü vurgulandı! Mehmet Çelik'ten Antalya zirvesine değerlendirme

COP31 Zirvesi Antalya'da üçüncü gününde devam ederken Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, A Haber canlı yayınında zirvenin Türkiye açısından önemini değerlendirdi. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısına dikkat çeken Çelik, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları, Sıfır Atık Projesi ve iklim politikalarının Türkiye'nin uluslararası profilini güçlendirdiğini ifade etti.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, A Haber canlı yayınında Antalya'dan yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin uluslararası zirvelere ev sahipliği konusundaki başarısına dikkat çekti.

Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği organizasyonlarla uluslararası alanda öne çıktığını belirten Çelik, temmuz ayında gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin de organizasyon ve düzen açısından uluslararası basının takdirini topladığını hatırlattı.

COP31'in NATO Zirvesi'nden daha büyük bir organizasyon olduğuna işaret eden Çelik, Türkiye'nin bu zirvedeki organizasyon başarısının da öne çıkan başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da öne çıkıyor

Türkiye'nin iklim politikaları ve enerji alanında son yıllarda kaydettiği ilerlemeye değinen Çelik, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında Avrupa'da lider konumda olduğunu belirten Çelik, son yıllarda yapılan yatırımların ve elektrifikasyon hedeflerinin ülkenin uluslararası profilini güçlendirdiğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası etkisi

Çelik, değerlendirmesinde Sıfır Atık Projesi'ne de dikkat çekti. Türkiye'nin iklim alanındaki girişimlerinin uluslararası platformlarda görünürlük kazandığını belirten Çelik, bu çalışmaların ülkenin COP31 ev sahipliğiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.