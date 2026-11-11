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İstanbul'da ölümle burun buruna çekim! Gökdelenin çatısında tehlikeli anlar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da ölümle burun buruna çekim! Gökdelenin çatısında tehlikeli anlar

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısına çıkarak tehlikeli anlara imza attı. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatının en uç noktasına kadar ilerleyen Kurt, zaman zaman dar bir bölümde uzanarak video çekti. Yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimleri sosyal medya hesabından paylaşan Kurt'un görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, tehlikeli çekim anlarını gözler önüne serdi.

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