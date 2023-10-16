16 Ekim 2023, Pazartesi
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İsrail sivillere fosfor bombası attı! Savaş suçu işleyen İsrail’i kim durduracak?
İşgalci İsrail ordusu, Gazzeli masum sivilleri hedef aldığı saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandı. Uluslararası Af Örgütü de savaş suçuna dair belgeleri yayımlamıştı. Peki savaş suçu işleyen İsrail’i kim durduracak? Sivillere fosfor bombası atmanın anlamı ne? Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.