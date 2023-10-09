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İsrail neden Han Yunus bölgesinin neden boşaltılmasını istedi? İsrail katliam peşinde mi?

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 14:08
İsrail Gazze şeridine yönelik 3 gündür bomba yağdırıyor. 2,5 milyon fazla insanın yaşandığı bölgede büyük bir katliam yaşanıyor. Çok sayıda sivil yaşamını yitirirken binlerce yaralı var. 113 bin kişinin yaşadığı Cibaliye Mülteci Kampı da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bölgede neler oluyor? İsrail neden Han Yunus bölgesinin neden boşaltılmasını istedi? İsrail katliam peşinde mi? Kara harekatı için hazırlık mı yapılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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