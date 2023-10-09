09 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail neden Han Yunus bölgesinin neden boşaltılmasını istedi? İsrail katliam peşinde mi?
İsrail Gazze şeridine yönelik 3 gündür bomba yağdırıyor. 2,5 milyon fazla insanın yaşandığı bölgede büyük bir katliam yaşanıyor. Çok sayıda sivil yaşamını yitirirken binlerce yaralı var. 113 bin kişinin yaşadığı Cibaliye Mülteci Kampı da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bölgede neler oluyor? İsrail neden Han Yunus bölgesinin neden boşaltılmasını istedi? İsrail katliam peşinde mi? Kara harekatı için hazırlık mı yapılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.