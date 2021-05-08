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İsrail Mescid-i Aksa’da namaz kılanları neden hedef aldı? Neden bu saldırılar arttı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 12:19
Güncelleme:08.05.2021 12:30
İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik müdahalelerinin altında, Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi kriz olabilir mi? İsrail’de hükümet kurulmadı ve seçim gündemde. Bir yandan da Netanyahu hakkında yolsuzluk davası devam ediyor. Netanyahu seçim için bu saldırıları yapıyor? Bölgede yaşanan kanlı saldırıları A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi. Oğuz Çelikkol, “Netanyahu döneminde İsrail son zamanlarda Filistin üzerinde kurduğu baskıyı giderek artırıyor. Uluslararası hukuka aykırı bir baskı yapıyor. Netanyahu yönetimindeki İsrail, bölgenin kolonileştirilmesi için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.
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