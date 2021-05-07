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Son dakika! İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı! İnsanlık dışı görüntüler |Video

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Giriş: 07.05.2021 23:34
Güncelleme:07.05.2021 23:35
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor. Yaşanan son dakika gelişmesine göre işgalci İsrail polisi aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu namaz kılan cemaatin üzerinde ses bombaları attı. İnsanlık düşen görünütlere ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisinden avlulardan çekilme çağrısı yaptı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

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