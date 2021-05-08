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İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Türk gazeteci A Haber'e konuştu

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2021 03:02
Güncelleme:08.05.2021 03:03
İşgalci İsrail güçlerini aralarında kadın ve çocuklarında olduğu Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. İbadet eden Müslümanların üzerine ses bombası, plastik mermiler yağdırdı. Yaşanan bu insanlık dışı olayda ayağından yaralanan Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında anlattı. Dışı plastik ama içi demir olan merminin ayağına geldiğini ifade eden Boyraz, bu adı plastik olan merminin insanların başına isabet ettiğinde öldürebildiğini, gözlerine geldiğinde ise kör bıraktığını söyledi. Boyrak, işgalci İsrail polisinin savunmasız Filistinlilerin üzerine onlarca plastik mermi sıktığını ifade etti. Öte yandan Boyraz, yanında işgalci İsrail güçleri tarafından vurulan bir Filistinli'nin kanını gösterdi.

İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı.

İsrail polislerinin aralarında kadın ve çocuklarında olduğu ibadet eden Filistinlilerin üzerine attığı plastik mermilerin isabet ettiği Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında yaşananları aktardı.

İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Poyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ile Müslümanlara saldırdı." dedi

Boyraz, İsrail askerlerinin kullandığı plastik merminin içerisinin demir olduğunu bunun, insanların gözüne isabet edince kör bıraktığımı, başına isabet edince ise hayatını kaybettiğini söyledi. Merminin ayağına isabet ettiğini ve hafif yaralanlığını söyleyen Boyraz, yanında bulanan Filistinlilerin atılan plastik mermilerden yaralandığını, üzerine ise yaralanan birisinin kanını gösterdi.

Saldırıda yaralanan gazeteci o anları A Habere anlattı SALDIRIDA YARALANAN GAZETECİ O ANLARI A HABER'E ANLATTI
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