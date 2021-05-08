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İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan Türk gazeteci A Haber'e konuştu
İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı.
İsrail polislerinin aralarında kadın ve çocuklarında olduğu ibadet eden Filistinlilerin üzerine attığı plastik mermilerin isabet ettiği Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında yaşananları aktardı.
İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Poyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ile Müslümanlara saldırdı." dedi
Boyraz, İsrail askerlerinin kullandığı plastik merminin içerisinin demir olduğunu bunun, insanların gözüne isabet edince kör bıraktığımı, başına isabet edince ise hayatını kaybettiğini söyledi. Merminin ayağına isabet ettiğini ve hafif yaralanlığını söyleyen Boyraz, yanında bulanan Filistinlilerin atılan plastik mermilerden yaralandığını, üzerine ise yaralanan birisinin kanını gösterdi.