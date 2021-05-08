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İsrail Kudüs'te saldırılarını neden artırdı? Saldırıların nedeni siyasi kriz mi?

namaz kılanlara plastik mermiyle saldırı düzenledi. Kanlı saldırılarda 205 kişi yaralandı. İsrail'in Kudüslülere ve 'da namaz kılanlara yönelik müdahalelerinin altında, Başbakan 'nun içinde bulunduğu siyasi kriz olabilir mi? Sonuçta 4. kez hükümet kurulamadı. Bir yandan da Netanyahu hakkında yolsuzluk davası devam ediyor. Gelişmeleri canlı yayınına katılan akademiysen Prof. Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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İsrail Kudüs'te saldırılarını neden artırdı? Saldırıların nedeni siyasi kriz mi?

Akademiysen Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:

1979 yılında Ayetullah Hümeyni iktidara geldikten sonra Ramazan'ın son Cuma gününü günü ilan etti. İsrail kuvvetleri yaptıklarını bunun üzerine bina ediyorlar.

Özellikle son Ramazan'ın son Cuma'sında bu olaylar çıkıyor.

Bu olaylar yaşanırken İran'ın sesi yok. birlikleri arasından vardı. Bu Kudüs lafını kullananlar İranlılardır.

Bu noktada İsrailliler bölgeye İrani bir faktörün girmesini istemediklerini ilan ediyor. Her iki tarafa baktığınız zaman bu mesajı açık açık veriyorlar.

Bu senenin başka bir önemi var. 'ın 24 Nisan'daki sorunu tanıması buradaki Ermeni Mahallesi'ni hareketlendirdi.

Burası Taksim Meydanı kadar bir yerdir. Bütün olay burada işte. Burada 4 mahalle vardır. Bunlar Yahudi, Hristiyan ve Müslüman mahalleleri. Her yere ilanlar asmışlar kocaman.

İlanda sözde 1915 olaylarını anlatmışlar. Bunu yapan Kudüs'deki Ermeni kilisesi. Bu sakın gözden kaçmasın.

İnsanların gözüne sokacak şekilde bu ilanları koymuşlardır. Bu ilanlara dokunduğunuz anda hapise atılıyorsunuz. Burada Ermeni ve Yahudi Mahalllesi birlikte hareket ediyor. Bu sakın gözlerden kaçmasın."

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