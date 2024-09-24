24 Eylül 2024, Salı
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İsrail-Lübnan savaşı! Güneyden kaçış başladı
İsrail ile Hizbullah arasında çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından sonra yükselen tansiyon düşmüyor. İşgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik yaptığı son saldırılarda 490’dan fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bine yakın yaralı var. Lübnan’ın güneyinden kaçışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken özel görüntüler Niyazi Kurt’un kamerasına yansıdı.