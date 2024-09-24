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İsrail-Lübnan savaşı! Güneyden kaçış başladı

İsrail-Lübnan savaşı! Güneyden kaçış başladı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 10:03
Güncelleme:24.09.2024 10:09
İsrail ile Hizbullah arasında çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından sonra yükselen tansiyon düşmüyor. İşgalci İsrail’in Lübnan’a yönelik yaptığı son saldırılarda 490’dan fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bine yakın yaralı var. Lübnan’ın güneyinden kaçışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken özel görüntüler Niyazi Kurt’un kamerasına yansıdı.
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