08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail korsanları Özgürlük filosunu bastı! A Haber Kudüs’ten takipte
İsrail korsanları Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük filosuna Gazze’ye 200 KM kala uluslararası sularda baskın düzenledi ve aktivistleri kaçırdı. Korsanlar gemilere el koyarken hukuksuz işgal tepki çekti. Detayları Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.