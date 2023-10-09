09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail kara harekatı mı yapacak? A Haber'de çarpıcı sözler: Bu bir savaş suçu!

İsrail kara harekatı mı yapacak? A Haber'de çarpıcı sözler: Bu bir savaş suçu!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2023 16:01
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yeni açıklamalar geldi.  Netanyahu, "Operasyon daha yeni başladı. Hamas’ın başına gelecekler korkutucu olacak." dedi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şöhret A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şöhret, "Gazze şu anda her bir taraftan kuşatılmış durumda. Önümüzdeki günlerde saatlerde Gazze’ye yönelik büyük bir kara harekatı bekliyoruz. Esirler yüzünden biraz geciktirildi. Belki onunla ilgili istihbarat toplanıyor nerede olduğuna dair." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail kara harekatı mı yapacak?
İsrail kara harekatı mı yapacak?
Lübnan sınırında çatışma anları
Lübnan sınırında çatışma anları
İsrail’den Gazze sınırına yığınak!
İsrail’den Gazze sınırına yığınak!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
İşte Gazze’nin bombalanma anı
İşte Gazze'nin bombalanma anı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Filistinli doktor son durumu A Haber’de anlattı
Filistinli doktor son durumu A Haber'de anlattı
İsrail yaralı taşıyan ambulansları vurdu
İsrail yaralı taşıyan ambulansları vurdu
İsrail katliam peşinde mi?
İsrail katliam peşinde mi?
İsrail mülteci kampını böyle vurdu!
İsrail mülteci kampını böyle vurdu!
Cehennemin kapıları açıldı! Korkunç senaryo...
Cehennemin kapıları açıldı! Korkunç senaryo...
Kudüs’te patlama ve siren sesleri!
Kudüs’te patlama ve siren sesleri!
Daha Fazla Video Göster