İsrail kara harekatı mı yapacak? A Haber'de çarpıcı sözler: Bu bir savaş suçu!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 560'a çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yeni açıklamalar geldi. Netanyahu, "Operasyon daha yeni başladı. Hamas’ın başına gelecekler korkutucu olacak." dedi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şöhret A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şöhret, "Gazze şu anda her bir taraftan kuşatılmış durumda. Önümüzdeki günlerde saatlerde Gazze’ye yönelik büyük bir kara harekatı bekliyoruz. Esirler yüzünden biraz geciktirildi. Belki onunla ilgili istihbarat toplanıyor nerede olduğuna dair." dedi.

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