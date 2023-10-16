İsrail-Hamas savaşının 10. günü! Gazze’ye havadan-karadan-denizden ölüm kıskacı! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor

İsrail-Hamas savaşında 10. güne girildi. Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonundan sonra saldırıya geçen İsrail milyonlarca sivil yaşadığı Gazze’yi havadan-karadan-denizden ölüm kıskacına aldı. Saldırıda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Peki bölgeyi bundan sonra neler bekliyor? İsrail-Hamas savaşı genişleri mi? ABD’nin Doğu Akdeniz’deki gemileri ne için görev yapacak? İsrail soykırım ve zorunlu göç ile ne hedefliyor? Merak edilen tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.

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