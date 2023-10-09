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İsrail-Gazze hattında son durum | Sınıra tank sevkiyatı! Kara harekatı ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 10:33
İsrail savaş uçakları Gazze'de sivilleri bombalamaya devam ediyor. İsrail saldırıları A Haber'in canlı yayınına da yansıdı. Bölgede yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. 2 binden fazla yaralı var. Bölgeden son durumu Gazze sakini Ayesh Siam anlatırken Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.
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