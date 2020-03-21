İsmailağa Camiin'de tepki çeken görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaza ara verildiği duyuruldu. Buna rağmen bazı vatandaşlar, şahsi olarak camilerde namaz kılmayı sürdürüyor. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın, tükürüğünü eliyle duvarlara sürdüğü iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı. Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu. Bunun yanında vatandaşlar bireysel olarak camilerde namaz kılabiliyor.

İSMAİLAĞA CAMİİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada yayılan ve korona tedbirlerinden sonra çekildiği iddia edilen bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın tükürüğünü önce eline, daha sonra cami kirişlerine kasıtlı olarak bulaştırdığı görülüyor.

Halkın sağlığını tehlikeye atan şahsa, sosyal medyada tepki gösterildi ve yetkililerden şahsın bulunması talep edildi.