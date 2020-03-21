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21.03.2020

İsmailağa Camiin'de tepki çeken görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaza ara verildiği duyuruldu. Buna rağmen bazı vatandaşlar, şahsi olarak camilerde namaz kılmayı sürdürüyor. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın, tükürüğünü eliyle duvarlara sürdüğü iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı. Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu. Bunun yanında vatandaşlar bireysel olarak camilerde namaz kılabiliyor.

İSMAİLAĞA CAMİİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Sosyal medyada yayılan ve korona tedbirlerinden sonra çekildiği iddia edilen bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın tükürüğünü önce eline, daha sonra cami kirişlerine kasıtlı olarak bulaştırdığı görülüyor.

Halkın sağlığını tehlikeye atan şahsa, sosyal medyada tepki gösterildi ve yetkililerden şahsın bulunması talep edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Cuma mesajı: Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN CUMA MESAJI: MÜMİN, ELİNDEN GELEN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIR
Son dakika | Diyanet İşleri Başkanlığı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak SON DAKİKA | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: "CUMA GÜNÜ VE KANDİL GECESİ CAMİLER KAPALI TUTULACAK"
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan koronavirüs önlemlerine ilişkin flaş açıklamalar SON DAKİKA: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Kabede namaz kılmak yasaklandı KORONAVİRÜS TEHDİDİ NEDENİYLE KABE'DE NAMAZ KILMAK YASAKLANDI
Iraktan flaş karar! Koronavirüs nedeniyle o bölgede cemaatle namaz kılınmayacak IRAK'TAN FLAŞ KARAR! KORONAVİRÜS NEDENİYLE O BÖLGEDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK

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