16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüs önlemlerine ilişkin flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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DİYANET'TEN VİRÜS TEDBİRLERİ! ERBAŞ AÇIKLADI

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapan Başkanı ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.'' dedi. Erbaş, "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıkladı! Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi |Video DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLADI! CUMA NAMAZI VE VAKİT NAMAZLARININ CEMAATLE KILINMASINA ARA VERİLDİ |VİDEO

İşte Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:
Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.

Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLECEK

Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır.

SORULAR

Umreden dönen vatandaşların sayısı tam olarak nedir?
Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı.

Corona virüs tespit edilen umreci vatandaşın giriş tarihi ne zamandı?
Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuşları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum.

Suudi Arabistan'da Türk umreci var mı?
390 civarında bir umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün intikal edeceğini biliyorum.

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