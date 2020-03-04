04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak'tan flaş karar! Koronavirüs nedeniyle o bölgede cemaatle namaz kılınmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020
IRAK'TAN FLAŞ KARAR! O BÖLGEDE CEMAATLE NAMAZ KILINMAYACAK

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs can almaya devam ediyor. Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği 'ın Süleymaniye vilayetinde, ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı açıklandı.

Kürt Bölgesel Yönetimi () İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, durumun ciddi olduğu ve virüsün hızlı bir şekilde yayılma tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Koronavirüsle mücadele ve yayılmasını önleme kapsamında bir dizi tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, yeni bir duyuruya kadar vilayetteki camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Süleymaniye kent merkezinde bulunan camilerde sadece bu hafta için cuma namazının da kılınmayacağı duyuruldu.

Öte yandan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de IKBY İslam Alimleri Birliği üyeleriyle ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Ebubekir, burada yaptığı açıklamada, nedeniyle vilayetteki her türlü toplantının iptal edildiğini, spor müsabakalarının da seyircisiz oynanması kararı alındığını söyledi.

IKBY yeni tip koronavirüs nedeniyle Süleymaniye vilayetinde ilk defa bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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