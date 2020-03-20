Koronavirüs tehdidi nedeniyle Kabe'de namaz kılmak yasaklandı
Çin’den dünyaya yayılan ve Suudi Arabistan’a da sıçrayan koronavirüs nedeniyle boş kalan Kabe’de namaz kılmak serbestti. Ancak Suudi Arabistan, artık namaz da kılınamayacağını açıkladı.
Ülkede koranavirüs vaka sayısı 300'e yaklaşmış durumda. Suudi Arabistan Kralı Selman, son yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden" geçiyoruz" dedi.
CEMAATLE NAMAZ KILMAK YASAKLANMIŞTI
Gelecek dönemin ise daha zor olacağını belirtti. Daha önce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi dışındaki camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı.
KABE'DE NAMAZ KILMAK DA YASAKLANDI
Şimdi genişletilerek bu iki yeri de kapsayacak hale getirildi. Sadece namaz kılmak değil, bulunmak dahi yasaklandı.
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