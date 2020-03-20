20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Kabe'de namaz kılmak yasaklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
KABE'DE NAMAZ KILMAK YASAKLANDI

’den dünyaya yayılan ve ’a da sıçrayan koronavirüs nedeniyle boş kalan ’de namaz kılmak serbestti. Ancak Suudi Arabistan, artık namaz da kılınamayacağını açıkladı.

Ülkede koranavirüs vaka sayısı 300'e yaklaşmış durumda. Kralı Selman, son yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden" geçiyoruz" dedi.

Kabe'de tavaf devam ediyor |Video KABE'DE TAVAF DEVAM EDİYOR |VİDEO

CEMAATLE NAMAZ KILMAK YASAKLANMIŞTI

Gelecek dönemin ise daha zor olacağını belirtti. Daha önce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi dışındaki camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı.

Kuşlar Kâbe'yi gökyüzünden tavaf etti | Video KUŞLAR KÂBE'Yİ GÖKYÜZÜNDEN TAVAF ETTİ | VİDEO

KABE'DE NAMAZ KILMAK DA YASAKLANDI

Şimdi genişletilerek bu iki yeri de kapsayacak hale getirildi. Sadece namaz kılmak değil, bulunmak dahi yasaklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA