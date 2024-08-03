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İsmail Haniye nasıl şehit edildi? Hamas'ın İran temsilcisi saldırıyı anlattı

İsmail Haniye nasıl şehit edildi? Hamas'ın İran temsilcisi saldırıyı anlattı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.08.2024 09:52
Hamas lideri İsmail Haniye’nin son anlarında yanında olan isim Hamas'ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi ilk kez konuştu. İsmail Haniye'nin son anlarında neler yaptığını saldırının nasıl yaşandığını anlattı. İşte o detaylar…
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