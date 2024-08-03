İsmail Haniye nasıl şehit edildi? Hamas'ın İran temsilcisi saldırıyı anlattı

Hamas lideri İsmail Haniye’nin son anlarında yanında olan isim Hamas'ın İran Temsilcisi Halid Kaddumi ilk kez konuştu. İsmail Haniye'nin son anlarında neler yaptığını saldırının nasıl yaşandığını anlattı. İşte o detaylar…

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