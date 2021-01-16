İslamofobi yeni bir ırkçılık tarzı: Avrupalılar bilmedikleri bir dinden korkuyorlar

Avrupa'da yükselen İslamofobi hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Francis Davis bölgedeki son durumu değerlendirdi. İslamofobi'nin yeni bir ırkçılık türü olduğunu belirten Davis,kıta genelinde dinamik ve genç bir Müslüman nüfus olduğunu ve bu durumun bölgedeki insanların kafasını karıştırdığını ifade etti.

Prof.Dr.Francis Davis, Avrupa'da yaşanan İslamofobi hakkında A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

GENÇ VE DİNAMİK BİR KİTLE VAR

Batının özellikle Avrupa kısmında ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığını belirten Davis, bölgede çok dinamik ve genç bir Müslüman kitlenin olduğunu ifade etti.

YENİ BİR IRKÇILIK

İngiltere'deki bir siyasi ismin "İslamofobiyi artık bir yemek daveti" olarak tanımladığını söyleyen Davis, bu durumun yeni bir ırkçılık olduğunu sözlerine ekledi.

BİLMEDİKLERİ BİR DİNDEN KORKUYORLAR

Eskiden Avrupa'da Yahudilere saldırıldığını belirten Davis, Avrupalıların bilmedikleri bir dine karşı korku duyduklarını söyledi.