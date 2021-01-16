Fransa'da 9 cami kapatıldı! İçişleri Bakanı Darmanin'den skandal açıklama!

89 CAMİ İZLENİYOR

Haberde, Darmanin'in Noel öncesi, her 15 günde bir kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği ve onlardan kararlılıkla bu işin üstüne gitmelerini istediği bildirildi. Ülkedeki 89 caminin devlet tarafından izlendiği ifade ediliyor.