16 Ocak 2021, Cumartesi
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Fransa'da 9 cami kapatıldı! İçişleri Bakanı Darmanin'den skandal açıklama!

İçişleri Bakanı 'in izlenmesini istediği 18 camiden 9'u kapatıldı. Bakan Darmanin yaptığı açıklamada kapatılan sayısından dolayı tatmin olmadığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Fransa'da 9 cami kapatıldı! İçişleri Bakanı Darmanin'den skandal açıklama!

İçişleri Bakanı , izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Jean Castex'in talimatları doğrultusunda ülkede "İslami ayrılıkçılık" ile mücadele adı altında hükümetin kararlı adımlar attığına ilişkin açıklamada bulundu.

TATMİN OLMADIM!

Darmanin, paylaşımında "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı." ifadesini kullandı. Diğer yandan Le Figaro gazetesi yayımladığı haberde kapatılan sayısının İçişleri Bakanını yeterince tatmin etmediğini belirtti.

89 CAMİ İZLENİYOR

Haberde, Darmanin'in Noel öncesi, her 15 günde bir kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği ve onlardan kararlılıkla bu işin üstüne gitmelerini istediği bildirildi. Ülkedeki 89 caminin devlet tarafından izlendiği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo dergisinin, Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerini, okulda öğrencilerine gösteren öğretmenin 16 Ekim'de öldürülmesiyle hükümet ayrılıkçılığa sebep oldukları gerekçesiyle Müslüman birçok kişi, kuruluş ve ibadet yerlerine yönelik sert adımlar atmıştı.

Fransa'da 60'tan fazla kişi bu gerekçeyle ülkeden bu gönderilirken aralarında Müslüman yardım kuruluşu Barakacity ve İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin de bulunduğu (CCIF) birçok kuruluş kapatılmıştı.

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