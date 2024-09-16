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Isırık izi cinayeti aydınlatacak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Isırık izi cinayeti aydınlatacak mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 10:57
Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi kimin, saklanan sır ne? Adli Diş Hekimi İrfan Karadere ve Adli Bilişim Uzmanı Ercan Kılıç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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