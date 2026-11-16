Yapay zeka videoları nasıl anlaşılır? Uzmandan dikkat çeken uyarılar

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan sahte fotoğraf ve videolar sosyal medyada hızla yayılıyor. Gerçek görüntülerle yapay zeka tarafından üretilen içerikleri ayırt etmekte zorlanan kullanıcılar, dezenformasyon ve dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, yapay zeka videolarını ayırt etmenin yollarını ve dikkat edilmesi gereken işaretleri A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar da konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.