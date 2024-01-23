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Irak'ta "terörle mücadele" toplantısı! PKK’ya karşı Irak ile yeni adım atılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 18:01
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a önemli bir ziyarette bulundu. Burada bir dizi temasta bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyu değerlendirdi
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