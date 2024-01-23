23 Ocak 2024, Salı
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Irak'ta "terörle mücadele" toplantısı! PKK’ya karşı Irak ile yeni adım atılacak mı?
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a önemli bir ziyarette bulundu. Burada bir dizi temasta bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi. A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyu değerlendirdi