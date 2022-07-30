Irak'ta gerilim yükseliyor! Göstericiler yine Meclis binasına girdi! Irak'taki iç savaş mı çıkacak?

Irak'ta günlerdir protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı. Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr hareketi yanlılarının yaptığı protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını duyurdu. Sadr yanlıları, İran destekli Şii Siyasi Çatı Kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Protesto sırasında bir grup beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip Meclis binasını bastı. Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor. Irak'taki iç savaş mı çıkacak? Irak’ı kim karıştırdı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girdi. İran destekli başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto eden Sadrcılar, 27 Temmuz'da da Meclis binasını basmıştı.

Irak'taki iç savaş mı çıkacak? Irak'ı kim karıştırdı? Olayların Tahran'daki zirve ile alakası var mı? Sadr yanlılarının İran yanlısı olmadığının altını çizen Özgür Tör, "Irak Şiiliği üzerine baskın bir grup. Eki Baas yani Arap milliyetçiliği başka bir tabanlı versiyonu olarak kabul edebiliriz. İnsanları mezheplerine göre ayırmak doğru bir yaklaşım şekli değil" dedi.

Sadr yanlılarının siyasetten çekildiğini ancak şu anda seçim baskısı yaptığını belirten Tör, "Bu noktadan sonra parlamentoda daha güçlü geleceklerdir. Genel bir konsalidasyon yapıp iktidara gelmeyi zorlayan bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. Bu baskının amacı ülkeyi mutlak şekilde seçimlere zorlamak." ifadelerini kullandı.

Coşkun Başbuğ'u öne çıkan sözler:

"Burada olayı bütün değerlendirerek bir sonuca varabiliriz. Bütün dünyada yaşanan hadiselerin münferit olaylar olduğu düşüncesinde değilim. Japonya'da bir suikast oluyorsa İngiltere'de Johnson devre dışı kalıyorsa ve bugün Irak'ta bu olaylar yaşanıyorsa şüphesiz bunlar bir takın hareketlenmelerin eseridir.

Irak yaşanan olayların tam göbeğinde olan bir ülke. Burada olan olaylar coğrafyanın kaderi haline gelmiş olaylar. Osmanlı'da beri Günyüzü görmeyen sürekli olarak kan için kalan kaosun hakim olduğu coğrafyalar oluşturuldu. Burada oluşturulan haritalarda şii olan yere sunni, sunnni olan yere şii yaönetim getirdiler."