31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 15:25
Son dakika haberine göre... Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere sınır ötesinde nefes aldırmıyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşıma "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" notu düşüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nefes almak yok! 6 terörist ex
Nefes almak yok! 6 terörist ex
PKK’ya kim hangi desteği veriyor?
PKK’ya kim hangi desteği veriyor?
Keskin nişancılar Külliye’de
Keskin nişancılar Külliye'de
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
İsrail’in sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?
İsrail'in sinagog hayali! Türk halkı ne diyor?
CHP nefret söyleminin hamisi olamaz
"CHP nefret söyleminin hamisi olamaz"
TSYD’nin başörtü yasağına tepki!
TSYD’nin başörtü yasağına tepki!
Halka hakaret edip onur konuğu oldu
Halka hakaret edip onur konuğu oldu
Terörle iltisaklıların mal varlıkları donduruldu
Terörle iltisaklıların mal varlıkları donduruldu
81 ilde kuyu 21 operasyonu!
81 ilde kuyu 21 operasyonu!
İsrail savaşı yaymak istiyor, ateşle oynuyor
"İsrail savaşı yaymak istiyor, ateşle oynuyor"
İstanbul’u kana bulayacaktı!
İstanbul'u kana bulayacaktı!
Daha Fazla Video Göster