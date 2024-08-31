Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere sınır ötesinde nefes aldırmıyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşıma "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" notu düşüldü.