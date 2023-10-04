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Irak ve Suriye'ye yeni harekat sinyali mi? Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber'de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek

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Giriş: 04.10.2023 17:56
Milli Savunma Bakanlığında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik harekat sinyali hakkında A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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