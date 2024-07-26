Irak, Suriye sınırına duvar örüyor! ABD Irak'tan neden çekiliyor, Suriye ve Irak'ta ne planlıyor?

Irak'ın ülkede bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eylül ayı itibarıyla ülkeden çekilmeye başlamasını istediği belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak, Irak'ın ülkedeki koalisyon güçlerinin eylül ayında çekilmeye başlamasını, koalisyonun çalışmalarının ise resmi olarak Eylül 2025'e kadar sona ermesini istediğini anlattı. Kaynakların verdiği bilgiye göre, bazı ABD güçlerinin 'yeni müzakere edilmiş danışmanlık kapasitesinde' ülkede kalmayı sürdürmesi de olasılıklar dahilinde. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, verdiği basın brifinginde, iki tarafın IŞİD'in teşkil ettiği tehdit temelinde ABD öncülüğündeki koalisyona ilişkin geçiş sürecinin nasıl olacağına karar vermek üzere bu hafta Washington'da görüşme yaptığını bildirdi. Matthew Miller, konuya ya da görüşmelere ilişkin daha fazla detay vermedi. Son gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ayşe Küçük değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN