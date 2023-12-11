11 Aralık 2023, Pazartesi
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İngiltere'nin Başkan Erdoğan rahatsızlığı! İskoçya lideri Hamza Yusuf'a mektup yazarak tehdit ettiler...
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İskoçya hükümetine hitaben yazdığı mektupta İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Dubai'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin rahatsızlığını belirtti. Cameron görüşmede İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisinin bulunmamasına yönelik sitem etti. İşte detaylar...