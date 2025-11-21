21 Kasım 2025, Cuma

İngiltere'de çocuklara ruh sağlığı izni

İngiltere'de çocuklara ruh sağlığı izni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 10:54
İngiltere’de okullarda başlatılan “ruh sağlığı izni” uygulaması, öğrencilerin yılda 6 gün mazeretsiz okula gitmeme hakkı kazanmasını sağladı. Pandemi sonrası çocuklarda artan özgüven kaybı ve sosyal kaygı sorunlarına çözüm olarak sunulan bu adım, Türkiye’de de ebeveynler ve öğrenciler arasında tartışma başlattı. A Haber muhabirleri Cansın Helvacı ve Faruk Erdem, uygulamanın ardındaki nedenleri ve olası etkilerini ekranlara taşıdı. Uygulama, çocukların zihinsel ve duygusal sağlığını önceliklendiren modern eğitim sistemlerinin önemini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, Türkiye’de benzer bir adımın atılıp atılmayacağının merak konusu olduğunu belirtirken, veliler ve öğrenciler arasında da “bizim ruh sağlığı iznimiz ne olacak?” tartışmaları başladı.
