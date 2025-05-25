25 Mayıs 2025, Pazar
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İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ilk kez A Haber'de!
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde yaptığı görüşmeler ve bu toplantılarda kameraların bantlanması tepkilerin odağına yerleşmişti. Oteldeki o toplantılara ilişkin yeni görüntüler A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ekrana geldi. İlk kez A Haber'de yayınlanan otel görüntülerine ilişkin neden yalnızca 3 toplantıda kameraların bantlatıldığı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...