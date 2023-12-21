21 Aralık 2023, Perşembe
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İmamoğlu ve Yavaş’a “korkak” tepkisi! Abla-kardeş savaşı nasıl başladı? Kimin aklında hangi plan var?
İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimler öncesi yaşanan gerginlik zirve yaparken, Meral Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik 'korkak' çıkışını yineledi. Yavaş ve İmamoğlu ikilisi ise Akşener'e yanıt verirken Mansur Yavaş seçimlerde İYİ Parti ile ittifaka gerek olmayacağını ima etti. Diğer yandan Meral Akşener'in Saraçhane'de sahip çıktığı İmamoğlu'nun İYİ Parti'yi bitirmeye yönelik operasyonları sürüyor. Akşener'in İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için masadan kalkması hala hafızalardaki yerini korurken İmamoğlu İYİ Parti'yi parçalamak için harekete geçti.