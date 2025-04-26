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İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem

İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya "bantlı" önlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:26
İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntülere ulaşıldı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan bir otelde soruşturmadaki diğer şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yapacağı görüşme öncesi korumalarının gelerek bölgedeki kameraları bantlarla kapattığı görüldü.
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İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem
İmamoğlu’nun para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem!
İmamoğlu'nun para kasalarıyla gizli toplantıya "bantlı" önlem!
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