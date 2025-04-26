İmamoğlu o otelde ne görüştü? Para kasalarıyla gizli toplantıya "bantlı" önlem

İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında yeni görüntülere ulaşıldı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bulunan bir otelde soruşturmadaki diğer şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile yapacağı görüşme öncesi korumalarının gelerek bölgedeki kameraları bantlarla kapattığı görüldü.

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