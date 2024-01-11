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İmam Galip Usta ile beraber saldırıya Bilal Erdem: Hocamızı öldürmeye gelmişti

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Giriş: 11.01.2024 23:06
Fatih Camii’nde imamlık yapan Kurra Hafız Galip Usta ve beraberinde cemaatten Bilal Erdem, 8 Ocak’ta akşam namazından sonra bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülmeye teşebbüs edildi. "Planlı bir saldırıydı, Galip hoca direkt hedef alındı" diyen Erdem, A Haber'e verdiği özel röportajında saldırı anını anlattı.
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