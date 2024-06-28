İllere göre milletvekili sayıları değişti! Yüksek Seçim Kurulu tek tek açıkladı...

2023 yılı nüfus verilerinin güncellenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu bazı illerin milletvekili sayılarında değişikliğe gitti. Kararla İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya düşerken, çok sayıda ilde de rakamlar değişti. Peki hangi ilin kaç milletvekili var? İşte yeni rakamlar...